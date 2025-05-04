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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 травня 2025 року.

Завершилася 1165 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ. Українські розвідники розповіли: "історичний удар" здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura у взаємодії з СБУ та Силами оборони України.

- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає пропозицію росії про кількаденне перемир’я, аби та могла безпечно провести Парад перемоги в Москві. Натомість Київ пропонує 30-денне перемир’я з 7 травня.

Речниця Міністерства закордонних справ росії марія захарова у відповідь назвала українського лідера зрадником. Тим часом речник очільника рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що москва все ще чекає від України "остаточних дій", направлених на деескалацію у святкові дні.

- Республіка Того заявила, що низка її громадян воювала на боці рф в Україні та потрапила до українського полону. Африканська країна стверджує, що більшість полонених — серед них тоголезькі студенти — виїхали з батьківщини за пропозицією стипендій від російських структур.

- Як пише Reuters, США завершили розробку нових економічних санкцій проти росії, щоб посилити тиск на кремль. Вони включають заходи в банківській сфері та енергетиці. Поки що невідомо, чи буде цей пакет схвалений президентом США Дональдом Трампом.

- Окупанти атакували Харків БпЛА з термобаричними бойовими частинами. Вони спричиняють масштабні руйнування та жертви. Кількість постраждалих унаслідок російської масованої атаки по місту вночі перевищила пів сотні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 180 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 98 керованих бомб, 1132 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Наші війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Бої не вщухають до цього часу у 15 локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 36 та поранили 39 окупантів на даному напрямку; знищили автомобіль, два мотоцикли, два БпЛА противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Дев’ять боєзіткнень наразі триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка. Ворог зазнає значних втрат.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Новоданилівки та Кам’янського. Авіаудару зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався наблизитись до позицій наших захисників, отримав відсіч.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 23 атаки загарбницької армії. Противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому сім КАБ, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Я дякую всім воїнам, кожному підрозділу за хоробрість та стійкість. Дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості і в небі, і на морі.

Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади.

Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую. Дякую і тим, хто у світі з Україною".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!