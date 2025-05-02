Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 квітня 2025 року.

Завершилася 1162 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Сергій Стерненко повідомив про напад на нього. За його словами, він зазнав поранення, але його життю нічого не загрожує.

- Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та блогера Мирослава Олешка.

- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та росією є "дуже велика прірва" щодо бачення завершення війни.

- Трамп схвалив перший продаж зброї Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники сьогодні завдали трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини. Дотепер тривають три ворожі атаки.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили три атаки противника у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 52 рази атакував у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки й Олексіївки. Дотепер триває 11 боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 119 окупантів, з них 65 — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, супутниковий термінал, вісім БпЛА, а також пошкоджено одну бойову машину піхоти та гармату противника.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі атаки загарбників.

Окупанти завдали авіаударів по Залізничному, що на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового. Українці відбили всі чотири атаки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника. Водночас загарбники завдали авіаційних ударів по Херсону та Тягинці.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 31 боєзіткнення. З початку доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих бомб та здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань. Наші представники – передусім перша віцепрем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі. В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з Президентом Трампом використали на сто відсотків. Дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!