Ліга націй

Голкіпер Бельгії прокоментував своє повернення до збірної.

Збірна Бельгії під час березневого міжнародного циклу проведе матчі плей-оф Ліги націй УЄФА проти України.

До табору "Червоних дияволів" цього разу повернувся воротар мадридського Реала Тібо Куртуа, який через конфлікт із колишнім тренером збірної Доменіко Тедеско пропускав кілька попередніх циклів роботи з командою.

Вочевидь, досвідчений виконавець мав прокоментувати цей період відсутності в останньому інтерв’ю.

"Ми говорили з командою в понеділок, і ця розмова пройшла добре. Було багато непорозумінь і дезінформації, тому я хотів сказати правду іншим гравцям.

У мене була можливість прояснити всю цю дезінформацію та напівправду. Приклад? Питання капітанської пов'язки. Це не було великою проблемою, а скоріше тією краплею, яка переповнила чашу терпіння.

Я пояснив це своїм товаришам по команді. Я завжди був лідером на полі, навіть без пов'язки. Але те, що сталося з цією людиною, тренером Доменіко Тедеско, підірвало довіру. Тепер усі змогли зрозуміти, що я мав на увазі.

Питання капітанської пов'язки не було центральною проблемою, і зводити усе до цього було помилкою. Я радий, що ми змогли поговорити віч-на-віч із колективом і все прояснити. Тепер ми можемо рухатись далі.

Сезон 2023 року був довгим, і цей епізод став останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. У мене були деякі фізичні проблеми, але я все одно хотів грати за "Червоних дияволів".

Але тренер жодного разу не захотів поговорити зі мною. Я ніколи в своїй кар’єрі не відчував нічого подібного. Тому я й вибухнув, бо відчув, що він мене не поважає, утратив довіру до нього. У той момент я зрозумів, що шляху назад немає.

Я знаю, що у мене не найлегший характер. Я переможець і не можу змінити себе. Іноді ми реагуємо на емоціях, і все виходить із-під контролю. Можна шкодувати про все, що завгодно, але я думаю, що ситуація з цим тренером зайшла занадто далеко.

Перед пресою про мене була сказана брехня. Коли тренер сказав, що зробив все можливе, щоб вирішити ситуацію, це була неправда. Я відчув потребу відповісти на цю неправду.

Важко сказати, щоб я змінив, судячи з цього досвіду. Можливо, я б поводився по-іншому з командою та вболівальниками. Можливо, зателефонував би деяким людям всередині, щоб пояснити, що я відчуваю.

Чи збираюсь я і надалі залишатись на 100% самим собою в майбутньому? Так, моя мета — виходити на поле і показувати вболівальникам, що я все ще хочу грати за національну збірну. Сподіваюсь, уболівальники знову мене приймуть", — заявив бельгійський виконавець.

Матчі проти України для Бельгії відбуватимуться 20 та 23 березня у Мурсії та Генку відповідно.