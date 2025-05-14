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Раніше італійський спеціаліст залишив Динамо Загреб.

Два провідні клуби чемпіонату Мексики запропонували роботу Фабіо Каннаваро, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 51-річний італієць відкритий до нового виклику. Спеціаліст зацікавлений ідеєю очолити мексиканський клуб.

Наразі невідомо, хто саме запропонував Каннаваро роль головного тренера.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Фабіо звільнили з Динамо Загреб після 14-ти матчів. Серед досягнень італійця перемоги в чемпіонаті (2018/19) і Кубку Китаю (2017/18) із Гуанчжоу Евергранд.