Раніше італійський спеціаліст залишив Динамо Загреб.
Фабіо Каннаваро, Getty Images
14 травня 2025, 00:59
Два провідні клуби чемпіонату Мексики запропонували роботу Фабіо Каннаваро, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що 51-річний італієць відкритий до нового виклику. Спеціаліст зацікавлений ідеєю очолити мексиканський клуб.
Наразі невідомо, хто саме запропонував Каннаваро роль головного тренера.
Нагадаємо, у квітні 2025 року Фабіо звільнили з Динамо Загреб після 14-ти матчів. Серед досягнень італійця перемоги в чемпіонаті (2018/19) і Кубку Китаю (2017/18) із Гуанчжоу Евергранд.