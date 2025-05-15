Команда Лорана Блана забрала титул.
Гравці Аль-Іттіхад, Getty Images
15 травня 2025, 23:50
Аль-Іттіхад обіграв Аль-Раєд і гарантував собі чемпіонство. Колектив із Джидди домігся вольової перемоги (3:1) завдяки голам Стівена Бергвейна, Данілу Перейри та Абдулрахмана аль-Обуда.
Команда Лорана Блана відірвалася від найближчого переслідувача — Аль-Хіляля — на дев'ять очок за два тури до фінішу за однієї гри в запасі в останніх.
Колишні чемпіони можуть наздогнати нових тріумфаторів за набраними балами, але вже не випередять їх у таблиці, оскільки поступилися в особистих зустрічах.
У складі Аль-Іттіхада, крім уже згаданих авторів голів у "золотому" матчі, виступають Карім Бензема, Нголо Канте, Фабіньо, Уссем Ауа, Мусса Діабі та інші відомі футболісти.
Раніше повідомлялося, що Сане відхилив велику пропозицію із Саудівської Аравії.