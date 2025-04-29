Німеччина

Саудівський клуб пропонував німцеві 100 мільйонів євро.

Вінгер Баварії Лерой Сане відмовився продовжувати свою кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного німця був зацікавлений Аль-Іттіхад, який пропонував футболістові чотирирічний контракт на загальну суму 100 млн євро.

Однак Лерой ухвалив рішення відмовитися від такої щедрої пропозиції, оскільки хоче виграти Лігу чемпіонів із Баварією.

Раніше була інформація, що Баварія пропонує гравцеві контракт до 2028 року із запрлатою у розмірі десяти мільйонів євро.

Цього сезону Сане провів 42 матчі, в яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.