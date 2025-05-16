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Італієць розповів цікаву історію.

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон розповів, як змусив головного арбітра фінального матчу чемпіонату світу-2006 вилучити з поля Зінедіна Зідана за удар головою Марко Матерацці. Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"У момент із ударом Зідана я був замість арбітра ВАР. Моя реакція і мій ривок у бік інциденту змусили арбітрів звернути увагу на цю подію.

Вони, звісно, ніколи цього не визнають, але згодом вони бачили це на телевізійних моніторах. Я був єдиним, хто бачив як все відбулося у реальному часі", – сказав Буффон.

У фіналі чемпіонату світу-2026 між збірними Італії та Франції за рахунку 1:1 в овертаймі був вилучений капітан "трикольорових" Зінедін Зідан за удар головою центрального захисника "Скуадри Адзурри" Марко Матерацці. У тому матчі перемогу святкували італійці, здолавши французів у серії післяматчевих пенальті (1:1, 5:3 по пен.).