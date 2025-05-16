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Ще одна легенда італійського футболу навряд чи затримається в Хорватії.

Дженнаро Гаттузо може піти з Хайдука після завершення сезону-2024/25, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 47-річний італієць готовий до відходу з клубу, який він очолив влітку 2024-го. Тоді спеціаліст підписав контракт до кінця червня 2027 року.

У чемпіонаті Хорватії за два тури до кінця поточної кампанії Хайдук з 57-ма очками йде третім (із десяти), чотирма заліковими балами поступаючись другому Динамо Загреб і п'ятьма — першій Рієці. Підопічні Гаттузо прийматимуть лідера наступної неділі, 18 травня, тоді як 24-го — гостюватимуть в аутсайдера Шибеника.

Хайдук вдома поступився Рієці (1:3) в 1/4 фіналу Кубка країни в лютому, а з єврокубків вибув не подолавши третього з чотирьох раундів кваліфікації Ліги конференцій у серпні 2024-го (поразка з рахунком 0:1 за сумою двох матчів проти словацького Ружомберока).

Зазначимо, що із січня 2025 року на правах оренди з Сандерленда за Хайдук виступає центральний нападник Назарій Русин. На рахунку 26-річного українця один асист у 15-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що екскерманич Динамо Загреб Фабіо Каннаваро може очолити один із провідних клубів чемпіонату Мексики.