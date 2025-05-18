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Гравець прокоментував здобуття Кубка Греції з Олімпіакосом.

Центральний нападник Олімпіакоса Роман Яремчук на своїй сторінці в Instagram прокоментував звитягу над ОФІ (2:0) у фіналі Кубка Греції-2024/25.

Вчора, 17 травня, 29-річний українець відзначився результативним ударом у вирішальному поєдинку. Таким чином він завершив сезон-2024/25 із десятьма голами й чотирма асистами в 33-х матчах усіх турнірів.

"Вони тебе ховають — а ти здіймаєш трофеї над головою. Скільки разів намагалися списати? Скільки разів чекали, що ти зламаєшся, здуєшся, зникнеш? Але ти не лише встаєш. Ти береш своє. З гордо піднятою головою. З руками, в яких сила. У яких історія кожного болю, кожного падіння і кожної перемоги. Нехай кажуть. Нехай пробують ще. У тебе на це лише одна реакція: Трофеї над головою", — написав Яремчук.

Нагадаємо, Олімпіакос також став чемпіоном Греції, пізніше отримавши пряму путівку до Ліги чемпіонів.