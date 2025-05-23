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Колишній наставник Шахтаря привів клуб до хет-трику на батьківщині.

Лудогорець у фіналі Кубка Болгарії мінімально обіграв софійський ЦСКА із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 34 хвилині, а його автором став Кайо Відаль.

Таким чином, Лудогорець під керівництвом колишнього головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевича став володарем Кубка і це вже третій трофей за підсумками сезону.

Раніше Лудогорець виборов Суперкубок Болгарії, після чого достроково став чемпіоном країни.

Також додамо, що Йовічевич крім "гірників", очолював Карпати та Дніпро-1. Разом із Шахтарем він ставав чемпіоном УПЛ.