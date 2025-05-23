Колишній наставник Шахтаря привів клуб до хет-трику на батьківщині.
ФК Лудогорець
23 травня 2025, 07:20
Лудогорець у фіналі Кубка Болгарії мінімально обіграв софійський ЦСКА із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 34 хвилині, а його автором став Кайо Відаль.
Таким чином, Лудогорець під керівництвом колишнього головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевича став володарем Кубка і це вже третій трофей за підсумками сезону.
Раніше Лудогорець виборов Суперкубок Болгарії, після чого достроково став чемпіоном країни.
Також додамо, що Йовічевич крім "гірників", очолював Карпати та Дніпро-1. Разом із Шахтарем він ставав чемпіоном УПЛ.