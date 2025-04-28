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До світового рекорду — одне чемпіонство.

Ігор Йовічевіч, ексголовний тренер донецького Шахтаря, здобув свій перший чемпіонський титул у Болгарії разом із Лудогорцем.

У матчі 31-го туру Першої ліги команда хорватського спеціаліста впевнено переграла Черно Море з рахунком 2:0 та достроково оформила чемпіонство за п'ять турів до завершення сезону.

Для Лудогорця це вже 14-й поспіль титул чемпіона Болгарії, що підтверджує їхню беззаперечну домінацію в національному футболі. Під керівництвом Йовічевіча клуб не лише продовжив свою гегемонію, а й продемонстрував стабільну гру протягом усього чемпіонату.

Ігор очолив Лудогорець перед початком минулого сезону.