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Команда Даррена Бейзлі зіграє проти Кот-д'Івуару та України.

Футбольна асоціація Нової Зеландії на своєму офіційному сайті оголосила заявку національної команди на матчі товариського турніру Canadian Shield.

До списку команди Даррена Бейзлі потрапили 23 виконавці.

Воротарі: Нік Цанев (Нортгемптон), Макс Крокомб (Бертон), Алекс Полсен (Окленд).

Захисники: Тайлер Біндон (Редінг), Майкл Боксолл (Міннесота), Ліберато Какаче (Емполі), Фінн Серман (Портленд Тімберс), Білл Туїлома (Шарлотт), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі — Окленд).

Півзахисники: Джо Белл (Вікінг), Меттью Гарбетт (Бреда), Елайджа Джаст (Санкт-Пельтен), Каллум Макковатт (Сількеборг), Сарпріт Сінгх (Лейрія), Марко Стаменич (Олімпіакос), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллінгтон Фенікс).

Нападники: Бен Олд (Сент-Етьєн), Бен Вейн (Менсфілд), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест), Коста Барбарусес (Веллінгтон Фенікс).

На турнірі в Канаді, який пройде в Торонто, Нова Зеландія зіграє проти Кот-д'Івуару (8 травня) та України (10 травня).

Раніше свої заявки на товариський турнір оголосили Україна та Канада.