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Турнір Canadian Shield відбудеться у Торонто в червні.

Канадська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на товариський турнір, який відбудеться у Торонто.

До списку команди Джессі Марша потрапили 23 виконавці.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо (Портленд Тімберс), Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед).

Захисники: Зоран Бассонг (Спортінг Канзас-Сіті), Дерек Корнеліус (Марсель), Люк де Фужероль (Фулгем), Джеймі Найт-Лебель (Кру Александра), Річі Ларея (Торонто), Джоуел Вотерман (Монреаль), Сем Адекугбе (Ванкувер Вайткепс).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен (Вільярреал), Джейкоб Шаффельберг (Нешвілл), Ніко Сігур (Гайдук), Матьє Шуаньє (Грассгоппер), Стівен Еуштакіу (Порту), ​​Ісмаєль Коне (Ренн), Натан Саліба (Монреаль), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва — Ванкувер Вайткепс).

Нападники: Джонатан Девід (Лілль), Проміс Девід (Юніон Сент-Жилуаз), Данієль Джеббісон (Борнмут), Кайл Ларін (Мальорка), Тані Олувасеї (Міннесота Юнайтед).

Нагадаємо, на домашньому турнірі Canadian Shield у Торонто, який пройде у червні, Канала зіграє проти збірної України та Кот-д'Івуару.

Додамо, що Канада є одним із господарів майбутнього чемпіонату світу 2026 року, який також пройде у США та Мексиці.