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Дмитро Михайленко розповів про плани роботи на тренувальному зборі в Іспанії.

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував підготовку національної команди на зборах в Іспанії, а також висловив свою думку щодо жеребкування ЧС-2025.

"У своїй більшості склад той самий, але все одно є гравці, які травмувалися і змушені були залишитися вдома, через це ми, на жаль, зробили екстрені заміни.

Ми будемо продовжувати вибудовувати гру, яку хочемо бачити в збірній, працювати над принципами. Звісно, хочемо подивитися різні варіанти взаємодії. У нас вимальовується доволі серйозна конкуренція в півзахисті.

Збірні США й Марокко — якісні команди, тому я впевнений, що товариські поєдинки із цими суперниками дадуть нам багато корисної інформації.

Жеребкування чемпіонату світу? На папері фаворитом виглядає збірна Кореї, гравці цієї країни стабільно демонструють якісний рівень. Я стежив за Кубком Південної Америки, бачив одну гру Парагваю й хайлайти з інших матчів. Про збірну Панами на жеребкуванні я встиг поспілкуватися з колегами зі США.

Попри це, треба вже зараз починати вивчати кожного противників, готуватися, бо всі наші опоненти є доволі небезпечними", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, на зборах Україна проведе два спаринги — проти Марокко U-20 та США U-19. Матчі пройду 6 та 10 червня.