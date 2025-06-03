Англія

Португалець поки що не збирається залишати Європу.

Капітан та півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відхилив пропозицію саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на шалену пропозицію контракту від клубу Саудівської Про-ліги, 30-річний португалець хоче продовжити виступати в Європі.

Також наголошується, що це було остаточне рішення капітана "червоних дияволів". Діючий контракт гравця розрахований до літа 2027 року.

Минулого сезону Фернандеш провів 57 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 20 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед націлився на Луніна.