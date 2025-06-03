Португалець поки що не збирається залишати Європу.
Бруну Фернандеш, Getty Images
03 червня 2025, 11:46
Капітан та півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відхилив пропозицію саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, незважаючи на шалену пропозицію контракту від клубу Саудівської Про-ліги, 30-річний португалець хоче продовжити виступати в Європі.
Також наголошується, що це було остаточне рішення капітана "червоних дияволів". Діючий контракт гравця розрахований до літа 2027 року.
Минулого сезону Фернандеш провів 57 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 20 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед націлився на Луніна.