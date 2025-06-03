Італія

Сума трансферу становитиме близько 30 мільйонів євро.

Захисник Мілана Тео Ернандес може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза зацікавлений Аль-Хіляль, який вже погодив трансфер футболіста з "россонері" за 30 мільйонів євро. Ще п'ять мільйонів євро передбачені у якості бонусів.

Також наголошується, що тепер керівництву саудівського клубу потрібно погодити особистий контракт із гравцем, який має вирішити – чи хоче він міняти клуб та залишати Європу.

Ернандес виступає за Мілан із 2019 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.