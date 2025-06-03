Італія

Сеск став одним із головних кандидатів на пост наставника нерадзуррі в разі переходу Індзагі до Аль-Хілаля.

Коуч Комо Сеск Фабрегас має шанс зробити гучний крок у тренерській кар'єрі — легендарний іспанець розглядається як один із головних претендентів на посаду головного тренера Інтера.

Міланський клуб готується до можливого прощання з Сімоне Індзагі, який близький до переходу в Аль-Хілаль. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, саудівський клуб очікує домовитися з італійським фахівцем протягом 24–48 годин.

У керівництві Інтера вважають Сеска перспективним наставником, здатним побудувати нову команду після Індзагі.

Нагадаємо, що Сімоне тренує клуб з 2021 року.