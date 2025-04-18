Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 17 квітня 2025 року.

Атлетік у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Рейнджерс (2:0) та вийшов у півфінал турніру після нічиєї в першій грі (0:0).

Команда Ернесто Вальверде відкрила рахунок у компенсований час до першого тайму, коли на 49 хвилині голом відзначився Оян Сансет, який реалізував пенальті.

Потім на 80 хвилині Ніко Вільямс зняв усі питання про переможця цієї дуелі, подвоївши перевагу "басків".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Рейнджерс в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Атлетік — Рейнджерс 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Сансет, 45+4 (пен.), Н. Вільямс, 80.

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета (Прадос, 73), Хаурегісар — Беренгер (Весга, 87), Сансет (Гомес, 82), Н. Вільямс (Джало, 87) — Саннаді (Гурусета, 73).

Рейнджерс: Келлі — Таверньєр, Суттар, Балогун (Ігаман, 50) — Їлмаз, Раскін, Хаджі (Нсіала, 46), Жефте — Черни (Байрамі, 84), Діоманде (Перейра, 84) — Дессерс.

Попередження: Сансет — Дессерс, Балогун, Таверньєр.