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В "Сіті" сподіваються врятувати сезон.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Goal.

"Я дуже схвильований. Там будуть найкращі з найкращих команд світу. Для нас це буде щось нове, з чим ми не стикалися раніше, але, як я вже сказав, це справді чудово — брати участь у такому змаганні і навіть, я думаю, готуватися до такого сезону.

Це чудова розминка перед початком сезону, і я сподіваюся, що ми зможемо поборотися з кращими командами і постараємося перемогти.

Звичайно, в розмові з кількома хлопцями ми говорили про те, що було б здорово випередити всіх у боротьбі за трофей. Це безумовно наша мета, і з тими гравцями, які у нас є, і з якостями нашої команди, я впевнений, що ми більш ніж здатні досягти цього. Так що я чекаю з нетерпінням.

Наша мета - виграти турнір, але я думаю, що моя особиста ціль — просто насолоджуватися грою, змагатися з найкращими гравцями та намагатися показувати все, на що я здатний. Думаю, це в моєму стилі, — сказав Фоден.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підписує Аїт-Нурі за 40 мільйонів євро.