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Фігура нового тренера клубу в цьому зіграла не останню роль.

Аравійський Аль-Хіляль на початку цьогорічної літньої трансферної кампанії є флагманом своєї країни у вирішенні кадрових питань за рахунок представників європейського футболу.

Клуб нещодавно оголосив про призначення головним тренером італійського фахівця Сімоне Індзагі та одразу зробив його другим за рівнем зарплатні керманичем у світі.

Якщо ж говорити в контексті трансферів футболістів, то підхід "синіх" є тотожним — зокрема й у питанні переходу нігерійського нападника Віктора Осімгена з італійського Наполі.

"Партенопеї" отримали пропозицію в 70 млн євро за свого 26-річного виконавця, а сам гравець може розраховувати на контракт у 35 млн євро за сезон до 2029 року.

Напередодні стало відомо, що Осімген погодився на такі умови, тож наразі питання залишається лише в тому, чи задовольняє неаполітанський клуб така пропозиція з гравця, якого вони віддали в оренду турецькому Галатасараю на цей сезон.

За сезон Осімген провів 41 матч, забив 37 голів та віддав вісім гольових передач.