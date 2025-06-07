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Команда впевнено переграла Латвію з рахунком 4:1 і чекає на наступного суперника.

Збірна України з сокки продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2025. У матчі 1/8 фіналу українці впевнено здолали Латвію з рахунком 4:1 і вийшли до чвертьфіналу турніру.

Рахунок було відкрито вже на другій хвилині — Дмитро Мельничук вивів команду вперед. А вже на 14-й хвилині той самий гравець оформив дубль. Менше ніж за хвилину Максим Завгородній забив третій м’яч, збільшивши перевагу нашої збірної до трьох голів.

Наприкінці першого тайму латвійці скоротили відставання, але на початку другої половини зустрічі Здебський забив четвертий м’яч, встановивши фінальний рахунок — 4:1.

У чвертьфіналі збірна України зіграє з переможцем пари Франція – Албанія.

Україна – Латвія 4:1

Голи України: Мельничук, 2, 14, Завгородній, 14, Здебський, 23