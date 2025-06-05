Туреччина

Чемпіон Туреччини активно працює над підписанням бразильського плеймейкера з МЛС після відходу досвідченого форварда.

Після офіційного прощання з Дрісом Мертенсом, Галатасарай оперативно взявся за пошук нового креативного лідера атаки. За інформацією Foot Mercato, турецький гранд звернув увагу на бразильця Евандера, який зараз виступає за американський клуб Цинциннаті.

Технічний і винахідливий атакувальний півзахисник, який свого часу проявив себе в Мідтьюлланді, продовжує вдосконалювати гру в МЛС і стрімко підвищує свою трансферну вартість. Його контракт із Цинциннаті діє до 2027 року, тож для Галатасарая перехід може обійтися недешево.

Попри це, турецький клуб вже давно стежить за 25-річним бразильцем і наразі серйозно розглядає його кандидатуру як потенційне підсилення перед стартом у Лізі чемпіонів.

У нинішньому сезоні Евандер провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та шістьма результативними передачами.