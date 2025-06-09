Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 червня 2025 року.

Завершилася 1201 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Міністерство вбивств заявило, що російські війська нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області. Речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов цю інформацію заперечив. За його словами, бойові дії тривають у Донецькій області.

- Кирило Буданов підтвердив, що обмін тілами загиблих між Україною та росією запланований на наступний тиждень (9-15 червня). За його словами, Україна стикається з інформаційним тиском і спробами росії одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

- Президент Володимир Зеленський заявив, що США передали 20 тисяч обіцяних Україні ракет ППО на Близький Схід. Зеленський підтвердив, що в разі припинення військової допомоги з боку США Україна матиме менше шансів протистояти рф.

- Чернівецький ТЦК перевіряє скарги колишнього бойового медика Романа Замрія (Йоди), який заявляв про затримання військовослужбовцями військкомату та подальше утримання без телефона. Там також запевнили, що лікар не мав права на відстрочку.

- Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження та відпустку. Але виняток щодо відпустки є для деяких державних службовців, пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

- Голова Сумської ОВА заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але підстав для евакуації із Сум немає.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

На Покровському напрямку загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають. Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 — безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники тричі зупиняли просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні, а також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими.

Багато залежить від європейської рішучості, а також від наших відносин зі Сполученими Штатами, і я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності.

Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!