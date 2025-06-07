Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 червня 2025 року.

Завершилася 1199 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У ніч проти 6 червня російські війська атакували Україну 407 безпілотниками та 45 ракетами. Станом на вечір відомо про шістьох загиблих — у Києві, Луцьку та Чернігові. Щонайменше 80 людей постраждали. У Києві загинули пожежники-рятувальники.

- Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території росії. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації Енгельс і Дягілєво. У Генеральному штабі пояснили, що це був удар "на випередження".

- Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що росія планує окупувати всю Донецьку та Луганську області, а також створити буферну зону в північних регіонах України 2025 року. Наступного ж року вона має намір окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, а також захопити Одесу та Миколаїв.

- Президент США Дональд Трамп був вражений українською операцією «Павутина» зі знищення літаків російської стратегічної авіації. Але водночас він розкритикував президента України Володимира Зеленського, який, на його думку, мав би зосередитися на переговорах із росією, повідомив Atlantic.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська, Красного Першого та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів 12 наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки, два боєзіткнення триває до цього часу.

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 210 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, десять мотоциклів, 14 безпілотних літальних апаратів, один термінал супутникового зв’язку, п’ять антен безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один мотоцикл противника.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії у районах населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та у бік Полтавки Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки, дотепер триває ще два боєзіткнення. Крім того, противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Полтавці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки. Крім того, противник завдав авіаударів по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Миколаївка.

На Курському напрямку загалом за сьогодні російські окупанти здійснили 30 спроб просунутись уперед. Ворог завдав сім авіаційних ударів та скинув 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади та 79-го прикордонного загону, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди. Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі. І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!