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Українець відзначив португальського фахівця.

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про роботу під керівництвом Жозе Моурінью в лондонському Челсі. Цитує українську легенду портал FourFourTwo.

"Працювати з Жозе Моурінью було приголомшливим досвідом — я дуже поважаю його, тому що він завжди приймав найкращі рішення для команди.

Він був справжнім майстром мотивації, говорив з гравцями по-різному і вмів знайти потрібний підхід до кожного з нас. Жозе використовував свій розум, щоб переконати нас як індивідуально, так і командно. Ми були його солдатами.

Мені пощастило в кар'єрі: всі тренери, з якими я працював, мали одну спільну рису — менталітет переможця", — сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко та Платіні можуть об'єднатися заради повалення Чеферіна з поста президента УЄФА.