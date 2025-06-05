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Дует володарів Золотого мʼяча шукає підтримку серед 55 федерацій та готується до активних дій уже восени.

Андрій Шевченко та Мішель Платіні розглядають можливість ініціювати вотум недовіри чинному президенту УЄФА Александеру Чеферіну. Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на грецьке джерело Superplus.

Легендарні володарі Золотого мʼяча не планують діяти поодинці й уже звернулися по допомогу до колишнього голови Федерації футболу Греції Такіса Балтакоса. Його політичний досвід, зокрема в проведенні виборчих кампаній, може стати ключовим чинником у правильній організації протестного руху.

Поки що Шевченко та Платіні лише вивчають позицію усіх 55 національних асоціацій, які входять до складу УЄФА. Проте вже у вересні, за даними джерела, заплановані перші конкретні кроки для зміщення Чеферіна з посади.

Нагадаємо, словенець очолює європейську футбольну організацію з 2016 року, коли замінив саме Платіні після скандалу FIFAgate. З того часу Чеферін без опонентів вигравав вибори у 2019 та 2023 роках, і нині має чинний мандат до березня 2027 року.