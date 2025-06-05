Дует володарів Золотого мʼяча шукає підтримку серед 55 федерацій та готується до активних дій уже восени.
Андрій Шевченко, getty images
05 червня 2025, 16:08
Андрій Шевченко та Мішель Платіні розглядають можливість ініціювати вотум недовіри чинному президенту УЄФА Александеру Чеферіну. Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на грецьке джерело Superplus.
Легендарні володарі Золотого мʼяча не планують діяти поодинці й уже звернулися по допомогу до колишнього голови Федерації футболу Греції Такіса Балтакоса. Його політичний досвід, зокрема в проведенні виборчих кампаній, може стати ключовим чинником у правильній організації протестного руху.
Поки що Шевченко та Платіні лише вивчають позицію усіх 55 національних асоціацій, які входять до складу УЄФА. Проте вже у вересні, за даними джерела, заплановані перші конкретні кроки для зміщення Чеферіна з посади.
Нагадаємо, словенець очолює європейську футбольну організацію з 2016 року, коли замінив саме Платіні після скандалу FIFAgate. З того часу Чеферін без опонентів вигравав вибори у 2019 та 2023 роках, і нині має чинний мандат до березня 2027 року.