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Клуб з Ер-Ріяда націлився на досвідченого французького виконавця.

Аль-Хіляль веде переговори щодо короткострокової оренди опорного півзахисника Аль-Іттіхада Нголо Канте, передає видання The Athletic.

Сторони ще не досягли домовленості щодо переходу 34-річного француза, але місце для оптимізму стосовно можливості здійснення трансферу є. Аль-Хіляль хоче посилитися Канте на час майбутнього Клубного чемпіонату світу.

У групі H підопічним Сімоне Індзагі протистоятимуть Реал Мадрид (18.06), РБ Зальцбург (23.06) і Пачука (27.06).

Варто зазначити, що й клуб з Ер-Ріяда, і Аль-Іттіхад із Джидди контролюються Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF).

Канте представляє Аль-Іттіхад із липня 2023 року, відколи залишив Челсі на правах вільного агента. Зараз на рахунку опорника вісім голів і десять асистів у 79-ти матчах усіх турнірів. Нголо став чемпіоном і володарем Кубка Саудівської Аравії у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль відмовився від подальших спроб придбати центрфорварда Наполі Віктора Осімгена.