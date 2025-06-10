Італія

Саудівський клуб не розуміє позицію гравця "неаполітанців".

Нападник Наполі Віктор Осімген не стане гравцем саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу не розуміє позицію 26-річного нігерійця, який спочатку погодив особистий контракт, а згодом виставив власні завищені умови.

Зазначається, що Аль-Хіляль вже перейшов на альтернативні варіанти.

Минулого сезону Осімген виступав за Галатасарай на правах оренди. На його рахунку 41 матч, у яких він забив 37 голів та віддав вісім гольових передач.