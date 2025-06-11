Відповідну безпрограшну серію "Трьох левів" перервав Сенегал.
Збірна Англії, Getty Images
11 червня 2025, 00:58
Збірна Англії зазнала домашньої поразки від Сенегалу (1:3) у товариському матчі.
За даними OptaJoe, англійці вперше поступилися супернику з Африки. Їхня безпрограшна серія в подібних протистояннях зупинилася на позначці в 21 матч (15В, 6Н).
Це також був перший випадок, коли "Три леви" пропустили три або більше голів від африканців.
Нагадаємо, для збірної Англії це була перша поразка під керівництвом Томаса Тухеля.