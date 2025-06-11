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Відповідну безпрограшну серію "Трьох левів" перервав Сенегал.

Збірна Англії зазнала домашньої поразки від Сенегалу (1:3) у товариському матчі.

За даними OptaJoe, англійці вперше поступилися супернику з Африки. Їхня безпрограшна серія в подібних протистояннях зупинилася на позначці в 21 матч (15В, 6Н).

Це також був перший випадок, коли "Три леви" пропустили три або більше голів від африканців.

Нагадаємо, для збірної Англії це була перша поразка під керівництвом Томаса Тухеля.