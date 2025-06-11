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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 10 червня 2025 року.

На англійському Сіті Граунд місцева національна команда зазнала поразки від збірної Сенегалу в контрольному поєдинку.

Африканці тричі уразили ворота Діна Гендерсона у відповідь на одне взяття воріт європейцями у виконанні Гаррі Кейна на початку протистояння. Ця невдача виявилася для "Трьох левів" історичною — вони вперше поступилися представнику КАФ (Конфедерації африканського футболу).

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Сенегал:

Англія — Сенегал 1:3

Голи: Кейн, 7 — Сарр, 40, Діарра, 62, Сабалі, 90+3

Англія: Гендерсон — Вокер, Чалоба, Колвілл, Льюїс-Скеллі (Тоуні, 88) — Сака (Мадуеке, 71), Галлагер (Джонс, 58), Райс (Беллінгем, 71), Гордон (Гіббс-Вайт, 58) — Езе, Кейн (Роджерс, 58)

Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Діарра (П. Гує, 70), І. Гує, Камара — Сарр (Сабалі, 70), Джексон (Діа, 81), Ндіає

Попередження: Колвілл, Вокер — Діатта