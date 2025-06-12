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Італієць шукає житло в Бразилії.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про свою команду після виходу на чемпіонат світу-2026. Цитує італійського метра Globo Esporte.

"Плани на найближчі три місяці до вересневих матчів? По-перше, знайти житло. По-друге, поїхати на клубний чемпіонат світу. По-третє, у мене великий список гравців, які перебувають по всьому світу: у Бразилії, Європі, в арабських країнах. Близько 70 гравців. У нас буде час оцінити кожного з них. Немає певного списку з 25-26 гравців, які точно поїдуть на чемпіонат світу.

Я італієць. Команда не пропустила жодного гола у двох перших матчах, тому що добре діяла в обороні, півзахисники доклали великих зусиль. Я радий і цьому, і тому, що ми вже на чемпіонаті світу.

Нам дуже подобається те, що Віні робить на футбольному полі, він дуже добре грає. Немає нічого, що б заважало йому робити те, що він може і буде робити на полі.

Каземіро — це гарантія безпеки для команди. Його лідерські якості дуже сильні. Він лідер, як Данило, Маркіньйос, Аліссон... Я не хочу називати ім'я Рафіньї. Мені доведеться назвати імена всіх гравців. Вони всі добре попрацювали. У нас не виникло проблем у роздягальні. Все пройшло дуже добре.

Неймар? Ми зустрілися в готелі й обійнялися. Коли Неймар буде у формі, він зможе грати в будь-якій точці поля. Сьогодні він міг би виконувати ту саму роботу, що й Кунья, грати "десятку". На цій позиції він міг би бути дуже небезпечним.

Рафінья — яскравий сучасний гравець, який поєднує в собі чудові якості з винятковою фізичною працездатністю", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Давіде Анчелотті увійшов до тренерського штабу батька в збірній Бразилії.