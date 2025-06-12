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Тренерська відставка за підсумками літнього циклу.

Національна збірна Польщі в червні поступилась Фінляндії на виїзді в третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 (1:2), після чого весь футбольний світ став свідком конфлікту головного тренера "біло-червоних" Міхала Пробежа та її капітана Роберта Левандовські.

Останній заявив про відмову виступати за головну команду країни, на що керманич виклав свій погляд на розвиток подій усередині колективу.

Але зрештою Пробеж здався:

"Я дійшов висновку, що в ситуації, яка склалася, найкращим рішенням на благо збірної буде моя відставка з посади головного тренера збірної Польщі.

Робота на цій посаді була здійсненням моїх професійних мрій і найбільшою честю в моєму житті", — заявив фахівець у своєму дописі в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Пробеж очолив збірну Польщі наприкінці вересня 2023 року, коли колектив до цього також із скандалом залишив португалець Фернанду Сантуш.