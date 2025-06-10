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Міхал Пробєж відреагував на рішення польського форварда призупинити кар'єру у збірній.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж прокоментував рішення позбавити нападника Роберта Левандовські капітанської пов'язки, а також рішення самого форварда про зупинення кар'єри в національній команді.

"Після матчу з Молдовою та численних бесід з гравцями та тренерським штабом, у мене був час проаналізувати та прийняти рішення. Я вирішив, що настав час змінити капітана. Рішення такого роду ніколи не бувають простими. Проте я переконаний, що збірній це було потрібно. Благо команди — найголовніше для мене.

Іншого варіанта не було, тому я поговорив з Робертом по телефону. Я сказав йому про своє рішення. Роберт відповів, що пов'язка нічого не означає і нічого не змінить у цій команді. Можливо, на його думку так здається, але на мій — вона багато чого змінить. Ось чому я ухвалив таке рішення.

Пізніше я знову зустрівся з Петром Зелінські і повідомив йому, що він стане капітаном, а Роберт уже в курсі. О 21:50 ми мали збори гравців і членів штабу, і я довів до них цю інформацію. Потім до команди звернувся Петр, ​​і вона привітала його. Це переконало мене, що ми можемо рухатися в правильному напрямку, і я вірю, що так і буде.

У мене з собою не було телефону. Коли я повернувся до номера, то побачив, що мені дзвонив Роберт. Я передзвонив йому о 21:59 і спитав, що сталося. Він відповів, що хотів би сам відмовитися від пов'язки та подати інформацію саме так. Я відповів, що не робитиму так, бо це моє рішення. Потім ми повідомили все на сайті федерації. Пізніше я дізнався із соцмереж, що Левандовські відмовився грати за збірну.

Роберт видатний гравець, якого я дуже ціную. Ніхто не зачиняв перед ним двері, не було жодних розмов про відхід зі збірної. Я хотів би це наголосити. Бажаю Роберту удачі, для мене найважливіша збірна, а не те, хто є її тренером. Важливо благо команди. Я усвідомлюю, що ухвалив дуже важке рішення щодо видатного гравця, який досяг найбільших успіхів. Однак футбольне життя вимагає іноді дивитися з іншого ракурсу та обирати те, що краще для команди.

Я відкрита людина, ніколи ні на кого не гніваюсь. У футболі та в житті не можна ображатись, бо все можливо. Якщо є воля з обох боків, завжди можна досягти порозуміння. Двері до збірної ніколи не зачиняються.

Я зосереджений на команді, підготовці, на результаті. Збірна Польщі завжди має бути вищою за окремі особи — незалежно від імен та обставин. Найголовніше — це благо команди", — наводить слова Пробєжа прес-служба Польського футбольного союзу.

Раніше сам Левандовські поділився своєю думкою щодо проблем у збірній Польщі.