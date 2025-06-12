Інше

Італієць може переїхати до Роналду.

Колишній головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті може очолити саудівський Ан-Наср. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 66-річний фахівець є пріоритетним варіантом на заміну Стефано Піолі для керівництва саудівського клубу.

Зазначається, що пропозиція Ан-Насра може надійти Спалетті в найближчі кілька годин. Тренеру можуть запропонувати зарплату вищу, ніж у Піолі, який отримував 12 млн євро на рік чистими.

Раніше Лучано Спаллетті підтвердив своє звільнення зі збірної Італії.