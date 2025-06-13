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Англієць вже думає про трофеї в новому клубі.

Новачок мадридського Реала Трент Александер-Арнольд висловився про свій перехід в "королівський" клуб. Цитує англійського футболіста AS.

"Я так довго чекав цього дня. Я схвильований, щасливий і гордий. Бути тут — це мрія. Але попереду ще багато роботи, і мені дуже хочеться почати. Коли я кажу, що довго чекав, я маю на увазі пару тижнів, а не роки.

Ви поважаєте Реал, подобається він вам чи ні. Його заслуги, його історія. Цей клуб завжди був зі мною, я захоплювався його гравцями, устроєм. Я виріс, спостерігаючи, як він перемагає: три Ліги чемпіонів поспіль і ще дві слідом. Я не дивуюся, спостерігаючи, як Реал виграє титули.

Головна причина, через яку я приїхав, полягає в тому, що я хочу бути частиною майбутніх успіхів. Ми молода команда з мисленням переможців. Мені не терпиться почати. Ми їдемо в Америку, щоб виграти Клубний чемпіонат світу", — сказав Александер-Арнольд.

Раніше стала відома заявка Реала на Клубний чемпіонат світу.