Англієць вже думає про трофеї в новому клубі.
Трент Александер-Арнольд, getty images
13 червня 2025, 17:21
Новачок мадридського Реала Трент Александер-Арнольд висловився про свій перехід в "королівський" клуб. Цитує англійського футболіста AS.
"Я так довго чекав цього дня. Я схвильований, щасливий і гордий. Бути тут — це мрія. Але попереду ще багато роботи, і мені дуже хочеться почати. Коли я кажу, що довго чекав, я маю на увазі пару тижнів, а не роки.
Ви поважаєте Реал, подобається він вам чи ні. Його заслуги, його історія. Цей клуб завжди був зі мною, я захоплювався його гравцями, устроєм. Я виріс, спостерігаючи, як він перемагає: три Ліги чемпіонів поспіль і ще дві слідом. Я не дивуюся, спостерігаючи, як Реал виграє титули.
Головна причина, через яку я приїхав, полягає в тому, що я хочу бути частиною майбутніх успіхів. Ми молода команда з мисленням переможців. Мені не терпиться почати. Ми їдемо в Америку, щоб виграти Клубний чемпіонат світу", — сказав Александер-Арнольд.
Раніше стала відома заявка Реала на Клубний чемпіонат світу.