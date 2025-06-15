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ПСЖ готується до Атлетіко.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке поспілкувався з журналістами напередодні матчу 1-го туру КЧС з мадридським Атлетіко. Цитує іспанського фахівця L'Équipe.

"Якщо говорити про трофеї, то повторити досягнення цього сезону буде неможливо. Ми виграли чотири з чотирьох титулів — це можливий максимум. Але цей чемпіонат світу — цікаве змагання, і в нас є впевненість та амбіції прагнути до перемоги в ньому.

Їхати на цей турнір в якості переможця Ліги чемпіонів — це дуже позитивне відчуття. Ми увійшли в історію. Амбіції у нас були з самого початку сезону. Ми щасливі. Але нам слід підготуватися до цього змагання якнайкраще. Ми вже йдемо до цього.

Якщо подивитися на чотири тренування, які ми провели в Лос-Анджелесі, то можу запевнити вас, що прагнення до перемог нікуди не ділося. Це те, що є нормою для такого типу гравців. Ми збираємося показати дуже хороший результат. У нас є амбіції продовжувати перемагати, щоб ускладнити життя суперникам.

Чи виграє Усман Дембеле Золотий м'яч? Мене це не цікавить. Я не маю наміру говорити про індивідуальні нагороди, але якщо мене запитають, чи заслуговує він на це, я думаю, що так", — заявив Енріке.

Матч між Атлетіко та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.