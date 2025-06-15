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Очікуємо перемоги від наших хлопців.

Головний тренер молодіжної збірної Фінляндії Міка Лехкосуо поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групового етапу Євро-2025 U-21 з Україною. Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Ми аналізували останній матч, порівнювали з грою української збірної. Збирали думки футболістів, аби краще підготуватися. Дивилися вчора відео, як захищатися проти України. Сьогодні знову дивилися кліпи, як грати проти України. Також аналізували матч із Данією.

Важко порівнювати Україну з Нідерландами. Нідерланди грають ширше, більше використовують фланги. Українці більше використовують центр поля. Але коли Україна може грати від центру, то теж активно використовує фланги й нападників. Однак у Нідерландів та України є спільні риси. Тож багато чого змінювати не потрібно на цей матч.

Чому було мало замін наприкінці гри з Нідерландами? Я думав про це, але ніхто не може передбачити результат, що б ти не зробив. Тож, це нормально. Думатиму, до чого призвели мої рішення, щоб у майбутньому не припускатися помилок. Не хочемо публічно пояснювати, чому не зробили заміни", — заявив Лехкосуо.

Матч між молодіжними збірними України та Фінляндії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.