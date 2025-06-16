Інше

Аргентинцю не сподобалося рішення арбітра.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про незарахований гол Хуліана Альвареса у матчі з ПСЖ (0:4) в 1 турі КЧС. Його слова наводить AS.

"Мені набридло говорити про одне й те саме. В іншому разі ми весь час здаємося жертвами, а я не відчуваю себе жертвою чого б то не було. Ми грали проти сильного суперника, який був кращим за нас. Але деталі очевидні", — заявив Сімеоне.

Нагадаємо, за рахунку 2:0 на користь ПСЖ, нападник Атлетіко Хуліан Альварес забив гол, який в підсумку був скасований арбітром матчу Іштваном Ковачем після перегляду ВАР через фол Коке на Дезіре Дуе.

Раніше Луїс Енріке прокоментував перемогу над Атлетіко.