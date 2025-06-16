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Парижани впевнено перемогли іспанців з рахунком 4:0, але тренер наголошує: гра не була легкою.

Парі Сен-Жермен розпочав клубний чемпіонат світу з розгромної перемоги над мадридським Атлетіко — 4:0. Попри переконливий результат, головний тренер французького гранда Луїс Енріке заявив, що матч був складнішим, ніж здається з рахунку на табло.

Наставник ПСЖ відзначив силу суперника, важкі погодні умови та емоційну підтримку фанатів, що зіграла важливу роль у перемозі:

"У мене таке відчуття, що матч був важчим, ніж написано на табло. Було дуже спекотно! Ми щасливі і продовжуємо цю позитивну серію. Це був дуже хороший матч. Атмосфера? Вона принесла нам багато задоволення. Це дуже позитивне відчуття – відчувати підтримку вболівальників.

Ми повинні продовжувати. Ми повинні вдосконалюватися, продовжувати цей момент. Це інші змагання, але дуже привабливі", — сказав тренер.

Звіт про матч ПСЖ — Атлетіко читайте на Football.ua.