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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 31 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.
На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.
Ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог десять разів штурмував наші позиції у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. Два боєзіткнення досі тривають.
На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Сили оборони зупинили 15 ворожих атак, триває бій.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Досі тривають три боєзіткнення.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління БпЛА; також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала ударів по Маліївці та Березовому.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіаудару зазнав населений пункт Новоселівка.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.
На решті напрямків – без особливих змін.
Сьогодні варто відзначити воїнів 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та 31-ї окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ВІЗИТ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО АВСТРІЇ
У Відні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч тет-а-тет та в розширеному форматі з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
"Ми вдячні вам за підтримку, яка була із самого початку російської агресії, за гуманітарну підтримку. Безумовно, передусім за підтримку наших громадян. Хочу подякувати всім громадянам Австрії за те, що ви дуже тепло, по-людськи ставитеся до наших вимушено переміщених осіб, які сьогодні перебувають тут, далеко від своєї батьківщини", – сказав Глава держави перед початком зустрічі.
Президент України та Федеральний канцлер Австрії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та необхідність тиску на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій.
"Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом – до сталого, довгострокового й справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні й далі посилювати тиск разом із нашими партнерами", – зазначив Крістіан Штокер.
Детальна увага – підтримці українських дітей з боку Австрії, передусім посередництву в поверненні маленьких українців, яких викрала Росія, та допомозі з будівництвом шкільних укриттів і розвитком шкільного харчування.
Сторони також обговорили співпрацю України та Австрії в галузі правосуддя та справедливості. Насамперед це стосується колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються у Європі, зокрема в Австрії.
"Важливою для нас є підтримка Австрії в питаннях на рівні Європейського Союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом Європейського Союзу й виконує для цього всі необхідні умови", – додав Володимир Зеленський.
Крім того, ішлося про економічну співпрацю, збільшення інвестицій, відкриття спільних підприємств та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України.
"Австрійські компанії готові відігравати важливу роль у відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, інноваціям і довгостроковим зобов'язанням", – сказав канцлер.
У присутності Президента України й Федерального канцлера Австрії перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр економіки, енергетики й туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали декларацію про поглиблення українсько-австрійської економічної співпраці. Ідеться про розширення економічного співробітництва, збільшення інвестицій, сприяння сталому економічному відновленню та розвитку України, зокрема із залученням австрійського бізнесу.
Джерело: Офіс Президента України
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