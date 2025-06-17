Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 16 червня 2025 року.
Челсі — ФК Лос-Анджелес, Getty Images
17 червня 2025, 07:50
Лондонський Челсі у стартовому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Лос-Анджелес (2:0).
Команда Енцо Марески відкрила рахунок на 34 хвилині завдяки голу у виконанні Педру Нету. Потім на 79 хвилині перевагу "синіх" подвоїв Енцо Фернандес.
Свій наступний матч Челсі проведе проти Фламенгу, а Лос-Анджелес зіграє з Есперансом. Матчі відбудуться 21 червня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — ФК Лос-Анджелес в рамках першого туру КЧС-2025:
Челсі — ФК Лос-Анджелес 2:0
Голи: Нету, 34, Фернандес, 79.
Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 46), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Лавія (Фернандес, 46), Кайседо (Ессугу, 84) — Нету, К. Палмер (Нкунку, 85), Мадуеке (Джордж, 64) — Джексон (Делап, 63).
ФК Лос-Анджелес: Льоріс — Паленсія, Лонг, Сегура, Голлінгсгед — Дельгадо (Єбоа, 87), Жезус (Амая, 81), Тілльман (Марлон, 87) — Ордас (Мартінес, 38), Ебобіссе (Жиру, 46), Буанга.
Попередження: Джеймс, Адарабіойо, Кукурелья — Мартінес, Паленсія.