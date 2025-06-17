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Джоб Беллінгем залишився в запасі на матч проти Флуміненсе

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють бразильський Флуміненсе та дортмундська Боруссія Д.

Джоб Беллінгем, Getty Images