Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють бразильський Флуміненсе та дортмундська Боруссія Д.
Джоб Беллінгем, Getty Images
17 червня 2025, 18:19
Бразильський Флуміненсе та дортмундська Боруссія Д зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Іст-Резерфорді.
Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Сілва, Фрейтес, Рене — Нонато, Еркулес, Мартінеллі — Аріас, Еверальдо, Каноббіо.
Запасні: Піталуга, Еудес, Ігнасіо, Фуентес, Гуга, Маноель, Сантос, Берналь, Гансо, Лезкано, Ліма, Кено, Кано, Бая, Серна.
Запасні: Маєр, Коуту, Мане, Кулібалі, Бенкара, Нмеча, Чуквуемека, Азхіл, Беллінгем, Рейна, Баєр, Кемпбелл, Альберт, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Гросс, Свенссон — Брандт, Гірассі, Адеємі.
Гра Флуміненсе — Боруссія Д почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.