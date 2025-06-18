Завершилася 1210 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Війська рф атакували Київ та інші регіони України 440 дронами та 32 ракетами. Наразі відомо про 16 загиблих та поранених у Києві. В Одесі загинули дві жінки, ще 17 людей постраждали.

🔸 Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.

🔸 Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти росії, націлений на російський військово-промисловий комплекс.

🔸 Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись із Зеленським. У Білому домі кажуть, що це через ситуацію на Близькому Сході.

🔸 У Житомирі сталася стрілянина: чоловік підійшов до автівки, в якій була його колишня жінка, та вистрілив у неї, після чого вкоротив собі віку.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 33 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1138 дронів-камікадзе та здійснили 4599 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог 10 разів штурмував наші позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Наші воїни відбили всі атаки противника.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, триває бій.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім автомобілів, 12 мотоциклів, сім БпЛА, шість антен управління БпЛА; пошкоджено бойову броньовану машину, мотоцикл та чотири гармати окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 47 окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 44-тої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий під'їзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час [9:20] 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким.

Такі атаки — чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!