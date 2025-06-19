Завершилася 1211 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 На місці російського влучання в Солом'янському районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинули 28 людей, ще понад 140 зазнали поранень.

🔸 Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.

🔸 У тимчасово окупованому Бердянську вбили Михайла Грицая. Він після захоплення міста у 2022 році почав співпрацювати з росіянами й отримав посаду в так званій міській адміністрації — повідомили в ГУР.

🔸 76-річний тесть очільника митниці Сергія Звягінцева за понад 20 років роботи заробив менше мільйона гривень. Але це не завадило йому придбати елітний будинок під Києвом за 122 тисячі доларів та "подарувати" родичам 600 тисяч гривень — йдеться в розслідуванні hromadske.

🔸 На повну ідентифікацію тіл, які росіяни передали Україні, за "найскромнішими підрахунками", піде 14 місяців — повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

🔸 путін пропонував стати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак Трамп відкинув його пропозицію. "Я сказав: Зроби мені послугу. Стань посередником у своїй власній [війні]. Я сказав: Володимире, врегулюймо спершу росію, а цим зможеш перейматися потім", — розповів президент США.

🔸 Україну не згадуватимуть у комюніке саміту НАТО в Гаазі, але росію знову назвуть довгостроковою загрозою — пише "Радіо Свобода" з посиланням на дипломатів.

🔸 Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного студента під час масованого російського обстрілу Києва 17 червня.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 28 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямках Шандриголового і Карпівки. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Українські підрозділи відбили 13 атак, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 40 разів атакував у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 184 окупанти, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, вісім антен та ретранслятор, вісім мотоциклів, станцію радіоелектронної боротьби, десять автомобілів, чотири термінали супутникового зв’язку, 34 безпілотні літальні апарати. Крім того, уражено багатоцільовий транспортер легко броньований, мотоцикл та дві ворожі вогневі позиції.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю, Успенівці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Львове.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 121-ї та 105-ї окремих бригад територіальної оборони Збройних Сил України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям Президента Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні. Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!