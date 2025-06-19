Інше

Непоганий дебют для італійського фахівця.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі прокоментував нічию у матчі першого туру Клубного чемпіонату світу з мадридським Реалом (1:1). Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Це був хороший матч. Моя команда показала себе дуже добре, грала організовано. Ми грали як команда, всі разом. Ми боролися проти Реалу, який входить до трійки найкращих команд світу. Я не міг би просити більшого.

Чесно кажучи, ми грали дуже добре, але пенальті міг перевернути всю гру... Ну, може воно й на краще, що все завершилося нічиєю. Але ми були дуже сильні в першому таймі.

Мені довелося замінити Малкома і Канселу, оскільки в них були деякі проблеми.

Я заздалегідь сказав, що довіряю цій команді. Ми тут лише чотири дні, але вони дуже багато працювали. Гравці не були впевнені, що зможуть провести таку гру, але я сказав їм, що ми можемо добре виступити. Нам слід продовжувати в тому ж дусі. Це був важкий початок. Провести такий матч — це хороший результат.

Арабський футбол поліпшується рік за роком, ви це бачите, і в моєму випадку керівництво дає мені все, про що я прошу. Це дуже великі клуби, і саудівський футбол розвивається", — заявив Індзагі.

Раніше Сімоне Індазгі висловився про відхід з Інтера.