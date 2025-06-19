Італія

Італієць добре дебютував в новій команді.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі висловився про відіхд з міланського Інтера. Його слова наводить ANSA.

"Якщо це ціна, яку я маю заплатити за свої чотири роки в Інтері, я з радістю це зроблю, але це ніщо порівняно з гарним ставленням з боку кожного. Я говорю про Інтер, вболівальників, керівництво клубу та звісно гравців.

Я вірю, що вони теж, заради блага Інтера, були переконані, що правильним рішенням було розлучитися, хоча це й завдало величезного болю кожному.

Сьогодні, як це часто траплялося за чотири роки моєї роботи в Інтері, я вислухав все. Я знаю, що буду сумувати за всім, навіть за найбільш несправедливими звинуваченнями на свою адресу", — сказав Індзагі.

Зазначимо, що Індзагі дебютував на чолі Аль-Хіляля нічиєю з мадридським Реалом (1:1) в першому турі Клубного чемпіонату світу.