Інше

Марокканець врятував для своєї команду позитивний результат.

Воротар саудівського Аль-Хіляля Яссін Буну висловився після нічиї з мадридським Реалом (1:1) в першому турі Клубного чемпіонату світу. Цитує марокканця офіційний сайт ФІФА.

"Це був нелегкий матч. Суперник сильний, у нього першокласні гравці, і він грає на дуже високому рівні. З ними було важко в другому таймі, але ми знали, як захистити наші ворота.

Дякую Богу за відбитий пенальті. Як воротар, ви повинні робити свою роботу на полі. Вам потрібно повністю зосередитися проти Реала, тому що це непроста команда з чудовими гравцями, і ми залишалися повністю сконцентрованими.

Чесно кажучи, я завжди кажу, що пенальті — це питання інтуїції та удачі. Сьогодні був шанс відбити його, а в інші рази такого шансу може й не бути", — заявив Буну.

Зазначимо, що Буну відбив удар Вальверде з одинадцятиметрової позначки на 90+2 хвилині зустрічі за рахунку 1:1.