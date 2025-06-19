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Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер французького Пари Сен-Жермен Луїс Енріке висловився про майбутній матч клубного чемпіонату світу з бразильським Ботафого. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 20 червня.

ПСЖ — Ботафогу. Анонс і прогноз на матч Клубного чемпіонату світу

"Здорово виступати проти бразильської команди з дуже сильною історією, яка виграла Кубок Лібертадорес в 2024 році. Вони, безумовно, створять проблеми і нав'яжуть нам складні ігрові умови, можливо, відмінні від європейських команд. Це буде чудовою мотивацією.

Ми не змінимо свій підхід. Знаємо, що команди змінюють свої системи гри, коли стикаються з нами. Я впевнений, що Ботафого створить нам проблеми. Це дуже хороша команда. Ми готуємося до нашого матчу таким же чином. Ми нічого не змінюємо", — наводить слова Енріке Le Parisien.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма назвав клуб, який дав йому все.