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Аргентинець висловився щодо багаторічного суперництва з португальцем.

Правий вінгер Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився своїми думками стосовно центрального нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду.

Мессі зазначив, що він і Роналду не є друзями, хоча це не заважало їм ставитися один до одного з великою повагою.

"Я дуже поважаю й захоплююся Кріштіану, його кар'єрою, яка продовжується, адже він і досі виступає на найвищому рівні. Суперництво між нами було на полі. Кожен із нас прагнув зробити все можливе для своїх команд. Звісно ж, як і завжди, все залишалося на полі. Поза полем ми двоє звичайних людей. Ми не друзі, очевидно, тому що не проводимо час разом, але ми завжди ставилися один до одного з великою повагою", — цитує 37-річного аргентинця журналіст Фабріціо Романо.

Ліонель (8) і Кріштіану (5) мають 13 Золотих м'ячів на двох. Вони неодноразово перетиналися на полі під час виступів за Барселону й Реал Мадрид відповідно.

Нагадаємо, аргентинець став першим в історії Інтер Маямі гравцем із 50-ма голами за клуб.