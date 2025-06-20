Аргентинець забив ювілейний гол у ворота Порту.
Ліонель Мессі, Getty Images
20 червня 2025, 11:25
Вчора ввечері, 19 червня, Інтер Маямі здобув перемогу над Порту (2:1) у матчі групового етапу КЧС-2025.
У цьому матчі результативним ударом зі штрафного відзначився нападник Інтера Ліонель Мессі.
Для 37-річного аргентинця це був 50 забитий м'яч у складі клубу МЛС і він став першим гравцем в історії команди, якому вдалося забити 50 голів. На це йому знадобилася 61 гра.
Друге місце у списку найкращих бомбардирів клубу посідає Луїс Суарес (33), а трійку найкращих доповнює Леонардо Кампана (32).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер Маямі — Порту.