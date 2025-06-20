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Аргентинець забив ювілейний гол у ворота Порту.

Вчора ввечері, 19 червня, Інтер Маямі здобув перемогу над Порту (2:1) у матчі групового етапу КЧС-2025.

У цьому матчі результативним ударом зі штрафного відзначився нападник Інтера Ліонель Мессі.

Для 37-річного аргентинця це був 50 забитий м'яч у складі клубу МЛС і він став першим гравцем в історії команди, якому вдалося забити 50 голів. На це йому знадобилася 61 гра.

Друге місце у списку найкращих бомбардирів клубу посідає Луїс Суарес (33), а трійку найкращих доповнює Леонардо Кампана (32).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер Маямі — Порту.